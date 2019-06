Laura Bozzo abre las puertas de la intimidad de su armario

La conductora peruana mostró su habitación y su clóset a Infobae. Ahí, se pudo apreciar prendas únicas de diseñador.

Laura Bozzo ha estado acostumbrada a la buena ropa, pues su abuelo le traía prendas de diseñadores italianos. También, asegura que tuvo que desprenderse de algunas cuando estuvo en quiebra.

“La ropa es parte de mi trabajo. Y sé que hay gente que incluso veía mi programa no por verme a mí, sino por ver qué me ponía”, dijo Bozzo.

Además, comentó sobre las críticas que recibe por usar ropa de marcas grandes cuando se autoproclamaba ‘Las abogada de los pobres’.

"Que yo haga labor social no significa que no me pueda vestir hermosa para que esa gente a la que yo represento me vea hermosa, como Eva Perón”, dijo Laura Bozzo.