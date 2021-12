La conductora de televisión Laura Borlini se confesó esta mañana en el programa ‘Mujeres al mando’. La argentina contó que le gusta el chico reality Mario Irivarren.

“He dicho muchas veces que sí, si yo fuera chibola me enamoraría de Marito, es una cosa que tiene algo, (podría ser la mamá). Oye, pero estoy como pensando, si retrocediera en el tiempo, si me bajaran los años”, contó la conductora de televisión.

Durante una secuencia llamada “La máquina del tiempo de las parejas”, la panelista del programa de espectáculos comentaba sobre los romances de Irivarren y confesó el gusto que siente por él.

“Él me parece, esa sonrisa, no sé si es mi idea, de verdad que me parece, tiene un ángel, un aura, si tuviera muchos años menos, fuéramos de la misma edad, me enamoraría de él”, dijo y generó la sorpresa de sus compañeras de programa.

