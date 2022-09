La cantante peruana Atina confirmó que presentará un show musical en los showcases pre – Movistar Arena de los Latino Music Awards, evento que se realizará este 12 de octubre en Bogotá, Colombia.

Atina no es nueva en este evento musical, la artista nacional fue parte del Latino Nominations Music Show 2021, donde interpretó su primer sencillo “Vámonos”, un merengue moderno en ‘spanglish’ que le dio un giro a su carrera.

“Estoy muy emocionada por ser parte de Latino Music Awards. Es el primer escenario grande en el que voy a estar y me estoy preparando para estar a la altura. Estás últimas semanas han estado llenas de buenas noticias, este viaje a Bogotá y el recibimiento que está teniendo ´Amor imposible´, me tienen muy feliz”, señaló en comunicado de prensa.

La peruana se abre paso a la industria internacional y hace unos días estrenó su nuevo tema “Amor imposible”, un sencillo que ya se encuentra sonando en las principales plataformas digitales.

Atina se encuentra en la música desde los 14 años y ahora con 19 años, le ha puesto mucho empeño a su formación académica en este arte. Acaba de terminar un año de formación en The New School of Jazz and Contemporary Music de New York y pronto se mudará a Estados Unidos para comenzar sus clases en el Universidad Berklee College of Music.