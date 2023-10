Tal como se había anunciado, el ‘Jirón del humor’ emitió su último programa tras seis meses al aire. El espacio humorístico se despidió de las pantallas de Latina TV y una de las principales razones sería la falta de auspiciadores.

Jhonny Carpincho y ‘Pato’ Ovalle fueron los encargados de confirmar la cancelación del programa, el cual llegó a su fin el último 28 de octubre.

Nos llegó la noticia de un momento a otro, es una pena porque estábamos dando el 100% para que el programa siga creciendo, pero son decisiones del canal”, sostuvo para el diario Trome Jhonny Carpincho,

“No hay plata, es una dura realidad. No había auspicios, hay una recesión fuerte en el país y eso implica que la gente no esté invirtiendo, no haya tanta publicidad y nosotros vivimos de eso”, expresó por su parte el ‘Pato’ Ovalle.

¿Shirley Cherres se burla?

La exporrista sorprendió a varios usuarios al reaccionar a la noticia que confirmaba la salida del aire del ‘Jirón del humor’, y es que decidió dejar un comentario en la publicación de un medio loca.

Tal como se aprecia, Shirley Cherres dejó varios aplausos en la publicación sin mensaje alguno, por lo que no se sabe si le alegra o no que el programa haya sido cancelado.





