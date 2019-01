Larissa Riquelme, la ‘Novia del Mundial Sudáfrica 2010’, debuta como conductora de TV

La modelo Larissa Riquelme , recordada por ser la ‘Novia del Mundial Sudáfrica 2010’, debutó esta mañana como conductora de televisión en el programa paraguayo Kp (Karu Pora) al lado del Chef Freddy Almirón.

Larissa nos comentó que estar frente a la pantalla chica es todo un desafío en su carrera profesional y que habrá muchas sorpresas para este año.

“El programa va de sábado a domingo de 6 a 10 de la mañana en 'Pulsa urbano', tengo un bloque de magacín y cocina. Y de lunes a viernes estoy en microbloques”, dijo la modelo paraguaya a Perú21.

“Estoy súper feliz y preparada para este desafío. Antes estuve conduciendo, pero reemplazando y ahora me toca estar en mi programa. Arranco buen año, con buenas propuestas, y espero tener una buena repercusión. Hoy fue mi debut y tuvimos un montón de mensajes de halagos. Gustó mucho lo que realizamos en pantallas”, agregó la ‘Novia del Mundial Sudáfrica 2010’.

Larissa Riquelme también contó que no deja de lado los desnudos y que espera una propuesta interesante para deleitar nuevamente a sus seguidores.

“Esto es un crecimiento profesional y estoy al 100% enfocada en el programa. Obviamente no estoy lejos o no dejo lo que verdaderamente me apasiona: la fotografía. Estoy haciendo varias campañas publicitarias. Hace unos meses tuve una propuesta para volver a posar desnuda y no se dieron los términos. Larissa Riquelme, a quien todos conocen, siempre estará en todas las facetas, pero también quiero que me vean en otras cosas”, precisó.

La modelo paraguaya espera con ansias volver al Perú y está a la expectativa del encuentro de su selección paraguaya contra la ‘Bicolor’, que se jugará el 22 de marzo en el Red Bull Arena de New Jersey, Estados Unidos.