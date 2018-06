Larissa Riquelme: “Ya le tocaba a Perú ir al Mundial”

Han pasado ocho años y la paraguaya Larissa Riquelme sigue siendo recordada como la ‘ Novia del Mundial Sudáfrica 2010 ’, calificativo que se ganó por alentar con ímpetu a su selección con un celular entre los pechos. Ella nos contesta –con su voz sexy– desde Argentina para dar sus impresiones de Rusia 2018.

¿Cómo te sientes por que aún te recuerden como la ‘Novia del Mundial’?

Estoy muy contenta. Lamentablemente no estoy allá (en Rusia), pero cuando empezó el Mundial, veía mis fotos en las redes sociales y me sentí muy feliz.

¿Crees que ya tienes una sucesora?

En ocho años han salido muchas mujeres que han querido ser la ‘Novia del Mundial’, pero ninguna ha marcado tanto como yo... Me gané el cariño de la gente por la forma espontánea en que celebraba los triunfos de mi selección y lo apasionada que me mostraba en las fotografías. Eso fue lo que cautivó. Entonces hasta ahora no hay una nueva ‘Novia del Mundial’. A mí me siguen recordando.

¿Te veremos en este Mundial o quizá en Qatar 2022?

Tuve propuestas para ir a Rusia y ahora estoy negociando para estar presente en eventos en México por el Mundial. Pero igual me siento contenta con la marca que dejé.

La selección peruana vuelve a participar después de 36 años. ¿Qué te parece?

¡Fantástico! Vi su última presentación donde le ganaron 3-0 a Arabia Saudita. Ya le tocaba a Perú ir al Mundial y realmente han demostrado que son un colectivo y por eso ganan. Los peruanos siempre han tenido buen fútbol y hay varios jugadores que juegan en clubes importantes, así que estoy segura de que mostrarán un buen partido ante Dinamarca y Francia. El Perú tiene sangre futbolera y los europeos son más fríos.

¿Resaltas a algún futbolista?

Paolo (Guerrero) es un buen jugador, así que seguramente brillará en los partidos que le toque estar. Pero en líneas generales, son un colectivo. Yo le echo porras al Perú.

¿Cuál es tu equipo favorito para alzar la copa?

Con el corazón en la mano te digo que me encantaría ver un Perú vs. Brasil, México vs. Brasil o Colombia vs. México, que gane alguno de esos países. Se lo merecen.

¿Qué recuerdos tienes de nuestro país?

Es un país al que amo mucho. Mi corazón siempre estaba dividido cuando había un encuentro entre Perú y Paraguay. Perú me dio tantas cosas maravillosas y extraño su comida. Incluso negocié para estar en El gran show (2012), pero no se concretó. Me hubiera gustado participar para demostrar mis dotes de bailarina.

¿Te gustaría trabajar en algún programa peruano?

¡Claro! No tengo problemas si me convocan para bailar, ser la coconductora, entrevistar, o hacer una producción sexy para alentar a la selección peruana. Soy paraguaya, pero mi corazón es peruano.

¿Experimentas algún cambio porque ya no te vemos en producciones sexys?

No, sigo siendo la misma. Quizá en el carácter soy más madura. Hace poco hice una foto para la portada de la revista TV y Novelas de México.

¿Cerraste la etapa de los desnudos?

No. Sí volvería a hacer fotos así (desnuda). Quizá mejor que antes y eso significa que serían más sexys. Luego de hacer muchas fotografías sin nada, yo decidí darme un tiempo porque estuve en casi todas las revistas. Ahora sería bueno hacer algo nuevo, si existiera una propuesta interesante y quizá algo con los colores de Perú.

¿Te sigues sintiendo una bomba sensual?

Me siento más que una bomba sexy, soy una femme fatale, así que sigo para adelante. Hay Larissa para rato y en

actividad.

¿Te hiciste alguna cirugía?

No, ninguna. Estoy conforme y todo lo mío es natural. No estoy en contra de la cirugía, pero no todo debe ser en exceso.

¿Vas a incursionar en el cine?

Sí. Será mi debut. Si Dios quiere, grabamos la película en un mes, en Paraguay. Se trata de gente que sufre de alcoholismo, está en prostitución y drogas. Yo seré una chica mala que tratará cositas malas... He llevado talleres de actuación y me estoy preparando para las críticas porque siempre las hay.

¿Cómo te encuentras con la situación de tu pareja Jonathan Fabbro, quien estuvo encarcelado algunos días por presuntamente abusar sexualmente de su ahijada de 11 años?

Tengo sentimientos de frustración, pero tengo que mostrarme fuerte. Esa mentira se sabrá. Si la gente accede al expediente, se dará cuenta de que no hay nada que incrimine o condene a Jonathan.

¿Por qué crees que se dieron estas acusaciones?

Hay gente maquiavélica. La familia no se elige. La codicia y el deseo de querer tener cosas que no son tuyas hacen que pasen este tipo de situaciones. Lamentablemente, hay padres que utilizan a sus hijos por algo económico, por venganza o buscar dinero. Esperemos que todo se acabe pronto.

¿Ahora eres cristiana?

¡Sí! Hace dos años me estaba preparando mentalmente y tengo una relación con Dios. Hace poco me bauticé y soy cristiana.

Muchos dirán que por tu religión ya no realizarás trabajos sexys. ¿Cómo harás con eso?

El hecho de que sea cristiana no me prohíbe hacer ciertas cosas. Al contrario, esto me sirve para que la gente pueda conocer la palabra de Dios.