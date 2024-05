Bettina Oneto causó gran sorpresa entre sus fans luego de confesar detalles desconocidos de su vida amorosa en el programa de YouTube de Erick Delgado y Paco Bazán, y es que según contó, tuvo un romance con un adolescente de 16 años de edad cuando ella tenía 26.

La actriz cómica no solo dejó en shock a los conductores del programa, sino que generó comentarios divididos en las redes sociales al confesar el affaire que tuvo con un menor de edad, un acto que en la actualidad es penado con cárcel.

“Yo tenía 25, 26, conocí a un chico que tenía 16. (…) Yo era muy amiga de Felipe Lettersten, el dueño de la Feria del Hogar. Allí ese chico era un modelo italiano”, empezó contando Bettina.

Al escuchar sus primeras palabras, Paco Bazán reaccionó inmediatamente y la interrumpió para preguntarle si en aquel entonces esperó a que el menor cumpla mayoría de edad para involucrarse con él, pero grande fue su sorpresa al escuchar la respuesta de la artista.

“Era un chico muy lindo, guapo, con el pelo largo, rubio, italiano, precioso. Me esperaba. Cuando su mamá no estaba, me iba a su casa de él. El abuelo estaba feliz. ¿Si la familia conocía la situación? Se suponía que no, el abuelo, sí”, indicó Oneto.

La comediante se animó a ahondar en detalles y dejó muy poco a la imaginación al dejar entrever que ambos tuvieron intimidad cuando él adolescente ingresó a la Marina de Guerra del Perú.

“Veo cómo los marineritos se van formando, cuando veo a mi gringo pelado. El almirante nos prestó la lavandería de la Isla, ya tú sabes para qué”, reveló Oneto dejando entrever que mantuvieron relaciones sexuales.









USUARIOS CRITICAN A BETTINA ONETO

Como era de esperarse, no todos los usuarios vieron con buenos ojos las confesiones de la artista y recordaron que este tipo de relaciones con menores de edad son penados con penas privativas de la libertad.

“A ver ahora que ministerio se haga cargo. Cuando Makanaki dijo lo mismo al toque lo metieron preso”, “La doble moral, si un hombre conocido cuenta esto, aparece el Ministerio de la Mujer denunciándolo”, comentaron algunos internautas.

“Madre mía, y lo cuenta con gracias, esto lo dice en Estados Unidos y detenida”, “Esa no es una “anécdota” para contar… eso no está bien”, “No entiendo por qué normalizan tanto su diálogo y uno de los conductores siguiéndole la cuerda, qué lamentable que ella haya hecho algo así”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.





