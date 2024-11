Laly Goyzueta y su dura revelación: "Me decían que solo era un par de piernas"

Laly Goyzueta interpreta a María Laura en Tiempos Mejores, una obra intensa y que pone sobre el tapete el abuso, los conflictos en las relaciones entre padres e hijos y te deja pensando sobre qué tanto estás dispuesto a sacrificar para lograr un futuro mejor.

La actriz comparte escena con Javier Echevarría, Mario Cortijo y Alicia Mercado. La obra de Mikhail Page y Rasec Barragán, dirigida por Roberto Ángeles va de jueves a lunes a las 8:00 de la noche hasta el 1 de diciembre. ¿El lugar? La sala Alzedo, en el jirón Huancavelica 251, Centro de Lima. Las entradas están a la venta en la plataforma Joinnus.

Perú21 conversó con Laly, quien contó que trabajar con Roberto Ángeles es "un sueño cumplido".

Interpretas a una mamá que por buscar un futuro mejor intenta tapar un episodio horrible en la vida de su hija. ¿Concibes esta posibilidad a nivel personal?

La obra me ha hecho replantearme muchas cosas de la paternidad. Creo que es un tema generacional, muchas veces hemos visto que el fin justifica los medios. Antes no teníamos tanta conciencia de las cosas como tenemos ahora y cuánto puede verse afectada nuestra salud mental. Creo que no podemos juzgar a los personajes con ojos de ahora, sino como era en esos tiempos. Yo no te puedo decir que no haría lo mismo porque no he estado en esas circunstancias. Creo que muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y buscamos culpas y culpables y ese no es el camino.

Es un drama intenso.

Sí. Todas las personas que han ido a verla me han comentado que no salieron igual que cuando entraron. Se cuestionan mucho, los hace reflexionar. Hay gente que defiende el punto de vista de los hijos, otros defienden la posición de los padres. Depende de cómo veas la vida. Mucha gente se siente identificada también.

Es importante hacer visible los temas de abuso en un país como el nuevo con altos índices de violencia sexual.

Va a sumar porque muchas veces no se habla de esto. Las familias más tradicionales no tocan esos secretos familiares que al final terminan por destruir. Hay que poner sobre el tapete todos estos temas y sobre todo enseñarle a los chicos a hablar, a no permitir que los toquen, a no dejarse manipular por alguien mayor.

¿Te fastidió haber sido considerada como un sex symbol?

No, pero no sabía cómo manejarlo, quizás por la misma inmadurez. Yo era muy influenciable en ese tiempo. Entonces, habían algunas personas que no sé si con buena o mala intención me decían: "Es que tú eres solo un par de piernas". Yo me la creía y lloraba. Decía "Yo no soy un par de piernas". Ahora me río, pero en ese tiempo sí era feo y me sentía mal, cuando me decían 'las piernas más bonitas de la televisión', yo no quería que me vean así, pero después me llegó al 'cohete'. Que me vean como quieran y ya.

Comentabas que tenías miedo de que te encasillen. Sin embargo, has demostrado versatilidad.

He tenido la suerte de que me hayan dado personajes diferentes. Por mucho tiempo fui una rubia sexy hasta que rompí ese estereotipo en Nuestra Historia, donde hice de mamá buena. Estoy agradecida de poder hacer diferentes personajes. Me gusta vivir otras vidas a través de la actuación.