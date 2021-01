Laly Goyzueta recurrió a sus redes sociales para contarle a sus seguidores que forma parte de los voluntarios para los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm.

En unos mensajes difundidos en su cuenta de Twitter, la exmodelo y actriz contó cómo fue su experiencia y dijo sentirse feliz de poder contribuir con el desarrollo de la ciencia.

“Soy voluntaria a la vacuna Sinopharm, me siento muy orgullosa y feliz de contribuir al desarrollo de la ciencia. Me siento muy bien de salud y el sábado recibiré la segunda dosis. Dejémonos de prejuicios sin sentido. Dejen avanzar a la ciencia #SinCienciaNoHayFuturo”, escribió Goyzueta.

En otro tuit, la actriz de “La otra orilla” comentó que no sabe si recibió la vacuna o solo el placebo. Además, reveló que este sábado recibirá la segunda dosis.

“Soy voluntaria a la vacuna china. No sé si me han puesto la vacuna o el placebo. Ojalá haya sido la vacuna. Mañana (sábado) me ponen la segunda dosis. Saludos”, escribió.

Respecto a las críticas que se han generado en torno a la vacuna china, Laly pidió a la gente que confíe en la ciencia.

“He puesto mi granito de arena, siento que en algo he podido colaborar con la ciencia. Y por otro lado, hay que decirle a la gente que confíe, yo sí creo que sin ciencia no hay futuro. (…) Ayer me reuní con unas personas y decían, por los voluntarios, ‘ustedes son conejillos de Indias’. Realmente duele ese comentario, te bajan un poco la moral, es gente egoísta”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

