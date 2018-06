Lalo Rodríguez: "Lo urbano es una expresión de las nuevas generaciones y están en su derecho de difundirla"

¿Cuáles son sus expectativas de su presentación en el festival 'Una Noche de Salsa 9'?



Estoy ansioso para que llegue el día, porque ya son como 12 años que no voy a Perú. Desde la primera vez que fui me di cuenta de que los peruanos quieren mucho a los boricuas y nos tratan de una manera especial. Desde luego que escucharán temas como “Devórame otra vez”, “Tú me dominas”, “Tú no sabes querer’, del disco Simplemente Lalo, y otras canciones que vamos a presentarles.

¿Cómo se siente de saber que su tema “Devórame otra vez” continúa vigente?



La canción cumplió 30 años el 10 de abril desde que se escuchó en una emisora de Puerto Rico. Se quedó para la victoria, no solo en América Latina, sino que me voy contratado a Polonia el próximo año. Mucha gente la grabó en distintos géneros. Es más, en Francia, Alemania e Italia hicieron sus propias versiones. Es un himno a mi música... Ahora alisto un nuevo disco en que hay dos boleros y nueve temas salseros.

¿Qué opina de que no salgan más cantantes salseros y se imponga la música urbana?



Eso no tiene nada que ver con la salsa. Lo urbano es una expresión de las nuevas generaciones y están en su derecho de difundirla. Si se fijan, la salsa que yo canto es más música cubana en su esencia y trabajada con cambios en Nueva York por puertorriqueños. La salsa tiene cambios y vertientes y siempre se impone a todo. Los otros ritmos, como el merengue, dieron pelea, pero la salsa siempre se ha mantenido.