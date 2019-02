Lali Espósito confiesa que salió con un chico lindo, pero bruto

"Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando?", dice la letra de la canción de Thalía y Lali Espósito de las que muchos están hablando, algunos para elogiar y otros para criticar. En medio de esta polémica, Lali hizo una confesión.

Entrevistada en el programa estadounidense Despierta América, Lali dijo que ella había tenido su "bonito y bruta": "Yo contesto. ¡Sí, claro, yo sí!". Las fans de la actriz argentina señalaron a Mariano Martínez, con quien tuvo una relación que no terminó de la mejor manera.

Y el aludido respondió: "No sé si ponerme contento, agradecer o llorar", expresó entre risas el actor argentino. "Lo que dicen los fans es cosa de ellos, no puedo decir nada. Cuando me etiqueten en las redes me enteraré y escucharé el tema", agregó.

Mariano y Lali fueron pareja en 2015.

En declaraciones a Clarín, el actor afirmó "“Si el tema está bueno, qué se yo. Buenísimo... Bueno, es un tema. Hay miles de temas par las mujeres que son para bailar, y calculo que son buena onda. Lo de los fans es de los fans. No puedo decir nada”.