No se amilana. Lady Guillén ha comprendido que el amor no hiere, no golpea y no menosprecia. Llegar a convencerse de esto le ha costado diez años de terapia. Hoy, desde el escenario de ‘Dilo Fuerte’ empodera a otras mujeres para que no vivan lo que ella sufrió y tiene como máximo anhelo que su pequeña Victoria pueda disfrutar en el futuro de una relación sana, en la que la valoren y en la que nunca olvide lo que es.

La exbailarina ha salido adelante a base de su propio esfuerzo; sin embargo, pese a todos sus logros obtenidos a lo largo de los últimos años, debe cargar con los recuerdos de una relación que por poco acaba con su vida y de la que logró escapar de milagro luego de que su expareja, Rony García, la agrediera brutalmente.

Sabe que los recuerdos de la violencia vivida no se olvidan y te acompañan por el resto de tu vida: “Aprendes a vivir con ello, pero no se olvida. Los tratamientos y la fuerza de voluntad hace que poco a poco vayas madurando en temas de sentimientos psicológicos y emocionales”.

A diez años de estos episodios de violencia, todavía le quedan estragos de esa relación tóxica: “Tuve muchos miedos que hasta el momento todavía los puedo aflorar. Te quedan episodios de mucho pánico, aún hay momento donde uno se despierta y a veces despierto llorando”.

Ahora Guillén se encuentra más fuerte que nunca y motiva a otras mujeres a denunciar y abandonar a sus agresores: “Denuncien, hablen, el amor no puede ser violento y no puede ser de esa manera”, les dice, aunque admite que no siempre pensó así: “No ha sido fácil, yo he pasado por muchos episodios terribles que de alguna u otra manera tiene un por qué y una explicación que he arrastrado desde mi niñez, entonces es algo que a mis 46 años puedo entenderlo y puedo hablarlo tranquila, explicarlo y contarlo”.

Hace un tiempo, la conductora se presentó en la pista ‘Las Reina del Show’. Más que un baile, lo que hizo fue acto de liberación, pues en algún momento renunció a lucir los trajes con lentejuelas y exponerse a las luces que la hacían feliz.

“El estar en un escenario bailando era un temor muy grande que tenía desde que empezó toda esta situación en mi vida y de llevar el proceso por violencia familiar. Creo que estar unos meses en el gran show me liberó de ese miedo, de ese tiempo donde empezó este tema”, expresó la conductora de ‘Dilo Fuerte’.

A una década de lo ocurrido, ahora define el amor como Victoria, su pequeña hija por la que día a día busca construir un país mejor y por la que todos los días se esmera en ser “la mejor madre que pueda tener”.

“Todos los días trabajo para ser la mejor madre que pueda tener en la vida. Mi mayor preocupación y mi mayor concertación es construirle a mi hija un camino distinto al que en este momento se ve en la sociedad. Si la sociedad no lo quiere construir o lo va a construir lentamente, yo me quiero adelantar en darle un camino en el cual ella tenga la seguridad de poder resolver cualquier tema de su vida, cualquier problema. Si en algún momento tenga una relación que se pueda tornar tóxica, ella pueda reconocer ello y salir de eso”, expresa Lady.

Además de la ayuda psicológica, lo que la ayudó a mejorar su autoestima y percepción sobre ella misma fue pisar una universidad. Ahora, convertida en una abogada, lo que busca es evitar que más personas se vean atrapadas inmersas en una relación dañina.

“El hecho de ingresar a una universidad me ayudó mucho en mi autoestima y es algo que siempre le digo a las personas cuando voy a charlas en municipios o en comedores: es importante trazarse una meta porque yo como ser humano y mujer que ha pasado por esta situación, reforcé mucho mi autoestima al reforzarme como profesional, estudiando. Creo que durante todo lo que viví y todo lo que enfrenté la mejor decisión que tomé en ese momento fue estudiar porque me sumó como profesional (como abogada), me ayudó a crecer el autoestima, me sumó como mujer, como ser humano y poco a poco iba mejorando mi autoestima y sentía que podía hacer muchas más cosas, que yo no era la mujer que decía mi exagresor”.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tal vez la pase junto a su hija en alguna provincia compartiendo su historia como una sobreviviente de la violencia.

¿Quién es Lady Guillén?

Lady Guillén estudió Derecho y es abogada. La conductora de televisión trabajó como bailarina antes de convertirse en una personalidad televisiva. Salió con Ronny García, pero terminó la relación y presentó cargos en su contra después de que él la agrediera físicamente.

¿Qué le pasó a Lady Guillén?

Hace diez años, Lady Guillén fue golpeada salvajemente por su pareja de este entonces, Ronny García. Su caso se convirtió en símbolo de la lucha contra el maltrato a la mujer.

Dilo Fuerte se transmite de lunes a viernes a las 3 p.m. por Panamericana Televisión.





