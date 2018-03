Más emocionada que nunca. La conductora de 'Tengo algo que decirte', Lady Guillén anunció estar embarazada y no contuvo la emoción por dar a conocer la noticia a sus televidentes.

La conductora también lamentó el fallecimiento de su madre, quien partió de este mundo hace apenas un mes.

"Recibí una noticia dos días antes del fallecimiento de mi madre. Me enteré que estaba embarazada, que estaba gestando. Cuando mi madre se va, se va contenta, feliz, sabiendo que me dejaba acompañada", dijo Lady Guillén con la voz entre cortada.

"Para mi fue una sorpresa, no me lo esperaba. Estoy muy feliz. SI es mujer se llamará Victoria como mi mi madre... Creo que las cosas que me han pasado en la vida merece ser compartida con mi público", añadió muy emocionada la conductora.

Guillén también contó que ya tiene cuatro meses de embarazo, y que esta nueva etapa de 'Tengo algo que decirte' la inició en zapatos bajos por su estado.