A la presentadora de ‘Dilo Fuerte’, Lady Guillén, se le hizo muy difícil volver a confiar en los hombres y a enamorarse debido al maltrato psicológico y físico que vivió durante el año que duró su relación con Ronny García. A diez años de esos episodios de violencia, gracias a su fuerza de voluntad y a su familia ha logrado salir adelante y ahora disfruta sus días junto a su pareja, Christian Uribe, con quien comparte a Victoria, su hija de cuatro años.

Sin embargo, entablar una relación sana no ha sido fácil. Lady cumple diez años apoyándose en la ayuda psicológica. Para recuperarse ha sido clave su familia. El comienzo de su relación tampoco fue sencillo, Christian tuvo que comprender los temores propios de una persona que ha pasado por violencia familiar.

En conversación con Perú21 brinda detalles del antes y después de su relación.

La figura de Panamericana Televisión arrastró los traumas que le dejó su relación tóxica y es algo que ha ido trabajando y mejorando con los años. Actualmente, es consciente de que no todos los hombres tienen conductas dañinas.

“Cuando yo empecé con mi esposo, le miraba hasta lo que comía, cómo comía, cómo agarraba el tenedor, cómo agarraba el cuchillo, cómo hablaba, cómo se sentaba. Te queda un trauma de qué va a hacer, cómo va a reaccionar ante un problema en la relación. Cuando discutíamos en los tiempos en que éramos enamorados pensaba ‘ahorita reacciona’”, narra Lady.

No tiene problemas en admitir que ha mandado investigar a su pareja cuando recién iniciaban una relación amorosa. “Mis circunstancias me daban todo el derecho de protegerme a mí misma”, recuerda.

“Antes de empezar con Christian yo lo mandé a investigar, mandé sacar sus antecedentes penales y policiales, quería saber si era casado o divorciado, si tenía hijos, quiénes habían sido sus ex parejas, si habían terminado en violencia. Lo digo abiertamente porque creo que mis circunstancias me daban todo el derecho de protegerme a mí misma. Sobre todo en una sociedad tan machista y tan mala mentalmente, entonces lo hice y si me preguntarán ahora con una relación de cinco años y una hija de cuatro años si en este momento lo haría nuevamente, sí lo volvería a hacer”, señala sin temor a las opiniones opuestas.

“¿Por qué no utilizar las armas que nos da la vida?”

La conductora de ‘Dilo Fuerte’ recomienda estar al tanto del historial policial, penal y amoroso de tu pareja, pues está convencida que con esta información se puede evitar caer en relaciones tóxicas y violentas.

“Yo no creo que sea enfermizo o tóxico, yo creo que mandar investigar es tener una salud mental correcta, saber lo que va a pasar delante de tu vida. Yo no le veo nada de malo, yo creo que en estas épocas la mujer moderna, la mujer del siglo XXI sobre todo en un país como el Perú, necesitamos esta herramienta y esta arma para estar tranquilas, protegernos nosotras mismas. ¿Por qué no utilizar las armas que nos da la vida?”, dice convencida.

“Tendría que hacer eso en una sociedad que hasta el momento no tiene la estabilidad mental ni la educación mental que debe tener. La salud mental en este país está totalmente descuidada”, afirma Guillén.

Tras cinco años de relación, resalta que la paciencia ha sido la “primera herramienta” para mantener a flote su amor: “La paciencia ha sido nuestra primera herramienta y nuestra arma para poder sobrellevar y entendernos ambos de lo que hemos vivido y de lo que está viviendo ahora después de haberme conocido: mi estado de desconfianza, estar a la defensiva”.

“El hecho de que haya entrado a mi vida un hombre cuando jamás pensé que iba a tener nuevamente una relación. Nunca me imagine tener a un hombre durmiendo conmigo todos los días, siempre tenía el concepto de que el hombre podía ser siempre mi verdugo por todo lo que había vivido. Con el tiempo entendí que si podía tener una relación sana, que si había hombres que tenían formaciones sana”, reflexiona Lady.

¿Quién es Lady Guillén?

Lady Guillén estudió Derecho y es abogada. La conductora de televisión trabajó como bailarina antes de convertirse en personalidad televisiva. Salió con Ronny García, pero terminó la relación y presentó cargos en su contra después de que él la agrediera físicamente.

¿Qué le pasó a Lady Guillén?

Hace diez años, Lady Guillén fue golpeada salvajemente por su pareja de este entonces, Ronny García. Su caso se convirtió en símbolo de la lucha contra el maltrato a la mujer.

