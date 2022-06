Raúl Romero se presentó en “Yo Soy” para celebrar su ingreso a Latina

El cantante Raúl Romero se presentó en la reciente edición de “Yo Soy” para confirmar su ingreso a “La Voz Senior” de Latina Televisión, donde será entrenador junto a Eva Ayllón, René Farrait y Daniela Darcourt.

“Efectivamente, vuelvo a la televisión por Latina. Una de mis grandes expectativas es hacer bien trabajo”, expresó el intérprete nacional.

“Me cuesta seguir un formato. A mí me dan un micrófono y me voy por ahí y por allá, pero este formato es lindo y me permite el contacto con la gente”, añadió el artista.

Por su parte, Ricardo Morán dijo estar contento por el regreso de Raúl Romero a la pantalla chica e incluso le agradeció por su aporte a la televisión.

“Qué iba a imaginarme que algún día yo iba a estar conversando con un ícono de la televisión. Si hay este tipo de televisión es porque existe gente como Jorge Henderson y como Raúl Romero. ¡Gracias Raúl!”, expresó el productor.

“La Voz Senior” volverá a la señal de Latina con Eva Ayllón, René Farrait, Daniela Darcourt y Raúl Romero como entrenadores oficiales.

