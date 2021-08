Las audiciones a ciegas de “La Voz Senior” de Latina comenzaron y más de un concursante de la tercera edad se robó el corazón de los televidentes con sus anécdotas y ocurrencias.

Recientemente, un participante del programa de talentos llamó “loca” a Daniela Darcourt y generó distintas reacciones por parte de los otros entrenadores del programa.

Juan Jarufe llegó a la audición para interpretar la canción “El loco” y logró que Eva Ayllón y Daniela Darcourt voltearan sus asientos. Tras conseguir la tan ansiada aprobación, el participante tenía que elegir entre la criolla y la salsera, pero antes realizó un discurso que generó más de una carcajada.

“Es repetitivo lo que dicen todos, pero es verdad que ustedes son unos monstruos de la canción... no me parece sencilla la decisión, ustedes son íconos en la música de nuestro Perú y mi corazón está dividido en estos momentos, pero en el colegio me llamaban y me siguen llamando ‘Loco’ y he cantado la canción ‘El loco’ y me voy con ‘La loca’ (por Daniela Darcourt)”, comentó Juan Jarufe.

La salsera tomó con mucho humor el comentario del participante de “La Voz Senior” y hasta bailó junto al nuevo integrante de su equipo.

