En medio de los rumores que surgieron tras la separación de Pamela López y el jugador Christian Cueva se ha recordado una pasada entrevista que se le hizo a Pamela Franco, pues en esta la cantante desmiente haber tenido un amorío con el futbolista, como se viene sugiriendo en estos días.

La conductora de ‘Consume Perú' descartó que entre ella y el deportista existiera algún tipo de romance:

“Me han involucrado con muchas personas pero yo dejo que hable la gente, a mí me va y me viene, de verdad...” (...) “Yo he viajado al extranjero pero sabes qué, antes me lo han preguntado ya, no es la primera vez, pero me va y me viene, estar nombrando a personas que no han tenido nada que ver en mi vida, a personas del pasado, porque no van”, aseguró Franco durante una entrevista para el podcast ‘Café con la Chevez’

“Siento que estoy en un momento de mi vida, sin querer mancharlo ni con comentarios malintencionados porque no sé a qué viene a estas alturas de mi vida que mencionen a personas que no tienen ni pies ni cabeza en la vida en la que estoy, en la que he estado, en la que viene, en la de nada”, añadió la expareja de Christian Domínguez.

Pamela López anuncia su separación de Cueva

Pamela López dio por concluida su relación de más 12 años con el exseleccionado nacional y dejó entrever que el principal motivo del término de su vínculo sería una infidelidad.

“Quiero hacer de conocimiento que tras una serie de sucesos lamentables que en su momento mostraré con pruebas y que involucra a una persona del medio artístico (cumbia) y que en la actualidad pretende vender una imagen de víctima, tomé la decisión de terminar mi relación sentimental”, escribió en Instagram.

Pamela pidió respeto tras su decisión y dijo que se desvincula totalmente de futuros acontecimientos que pudieran involucrar a Cueva.

