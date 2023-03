Debido al reciente ‘ampay’ protagonizado por Jossmery Toledo y el futbolista Paolo Hurtado, se ha recordado la ocasión en la que la expolicía aseguraba que nunca se relacionaría sentimentalmente con un hombre comprometido.

Esta afirmación la hizo durante una pasada entrevista con la conductora Magaly Medina, quien le consultó si ella había sido la manzana de la discordia entre la relación de Shirley Arica y el jugador Jean Deza.

“Él (por Jean Deza) me dijo que estaba soltero. Obviamente que yo no voy a ser tan loca de salir con una persona que tiene pareja. ¡En la vida!”, expresó en esa oportunidad la también modelo.

Sin embargo, ahora parece haber olvidado esa idea, pues en imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, se le ve dándose un beso con Paolo Hurtado, quien se encuentra casado con Rosa Fuentes y con quien tiene dos hijos en común y uno en camino.

“Tengo un embarazo de riesgo”

Rosa Fuentes, esposa del futbolista Paolo Hurtado, quien fue grabado en el Cusco con la modelo Jossmery Toledo, se manifestó por segunda ocasión, dijo que tiene un embarazo de riesgo y aseguró que “hay un antes y un después” tras el ampay que se propaló en el programa de Magaly Medina.

Janet Barboza, conductora de América Hoy, reveló que mañana jueves la pareja cumple 10 años de casados y criticó el “regalo” que le dio el popular “Caballito” al revelarse el ampay. Además, dijo que le escribieron a Rosa Fuentes antes de conocer que estaba embarazada y ella les respondió con un breve, pero demoledor mensaje.

“Necesito estar tranquila porque tengo un embarazo de riesgo, después de esto hay un antes y un después. Muchas gracias por el apoyo, pero debo ser fuerte porque mis hijos me necesitan. Yo no soy (figura) pública, yo no tengo porque dar ninguna declaración. Pero de igual manera agradezco el apoyo de todos”, escribió Rosa Fuentes.

