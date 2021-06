A través de un extenso mensaje publicado en su perfil de Instagram, ‘La Uchulú’ agradeció a todas las personas que la apoyaron durante su participación en “El Artista del Año”.

El también integrante de “El Reventonazo de la Chola” empezó confesando que nunca imaginó que podría llegar tan lejos

“Qué bonita experiencia me llevo hoy en mi vida, lleno de retos y mucho aprendizaje. Estoy muy feliz conmigo mismo, con todo lo que hice, cosas que jamás pensé que podía hacer, haber superado miedos, como el de cantar en público, como el hacer piruetas y realizar un show”, se lee en las primeras líneas.

Pese a no haber logrado el primer lugar en el programa sabatino, ‘La Uchulú’ dijo sentirse satisfecha con su participación en el programa de Gisela Valcárcel, pues considera que le sumó experiencia.

“Me voy contento con todos los resultados, quizás no gané el primer puesto, pero gané mucha experiencia y mucha enseñanza que me ayudaran a seguir creciendo como artista… estoy muy feliz, orgulloso por todo lo que he logrado”, añadió.

Por otro lado, no dudó en felicitar a Josimar por haber alzado la copa, y también agradeció a sus compañeros con los compartió escenario en ‘El Artista del Año’.

“Felicidades a @josimarfideloficial, eres un grande, algún día cantaré como tú, ya verás. Felicidades @pamela_francov1, mujer con mucho coraje. Felicidades @chikiplumshow @lauritapacheco_oficial , @anahidec, @soyyomelody y @alissoncaba, personitas de las cuales he aprendido mucho, dimos un gran show”, continúo.

Finamente, agradeció a Gisela Valcárcel por la oportunidad y también dedicó unas palabras a sus fieles seguidores. “Gisela Valcárcel muchas gracias por darme la oportunidad de ser parte de esta maravillosa aventura, gracias a mi familia, mis amigos y a todos mis ‘chululitos’ bellos por confiar en mí y por todo su apoyo, los amo. Aquí termina una etapa muy bonita de mi vida, y esto solo es el comienzo de algo muy hermoso para mí, a seguir preparándonos. Cuídense”, terminó.

La conductora regresó a las pantallas de la televisión peruana con una nueva edición de su concurso de baile en el que compiten múltiples celebridades.