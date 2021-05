‘La Uchulú’ recurrió a sus redes sociales para hacer un pedido especial. La popular tiktoker pidió que no la enfrenten con ‘Dayanita’, pues asegura que no existe ningún tipo de rivalidad entre ellas.

En sus Stories de Instagram, la participante de “El artista del año” escribió un extenso mensaje en el que dijo sentirse molesta por los rumores que han surgido sobre una rivalidad con ‘Dayanita’.

“Sólo decir a todas esas personas que andan creando rivalidades donde no las hay, inventando cosas que yo no he dicho, estoy muy enojado con las personas y revistas que inventan”, escribió en las primeras líneas.

‘La Uchulú’ también dijo que sentir admiración y respeto por la integrante de “JB en ATV”. Además, ofreció unas disculpas a Dayanita por si se sintió ofendida con las declaraciones que hizo sobre ella.

“Dayanita y yo tenemos una bonita amistad, le tengo un respeto y una admiración, nunca me ha gustado hablar mal de nadie, mucho menos de ella. Directamente decirte a ti, Dayanita, si te he faltado el respeto en algo mil disculpas. Hermana, sabes que te quiero y te aprecio mucho”, puntualizó.

Días atrás, la también integrante de “El Reventonazo de la chola” expresó su opinión sobre la ola de críticas que recibió ‘Dayanita’ tras incumplir los protocolos de bioseguridad al realizar un show privado.

“Dayanita me cae muy bien, pero nosotras nos debemos al público y tenemos que respetar las normas. En mi caso, yo estoy recibiendo mucho apoyo del señor Ernesto Pimentel, pero también ha sido claro conmigo, si falto a su confianza y pongo en riesgo la salud de mis compañeros me voy del programa”, manifestó en su momento.

Luego de las declaraciones de la influencer, docenas de usuarios de las redes sociales empezaron a especular que podría existir una enemistad entre las artistas. Por ello, la tiktoker utilizó su cuenta de Instagram para afirmar que respeta y admira a su colega.

