En una reciente entrevista, ‘La Uchulú’ abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida personal y artística. Durante la conversación, Etza Reátegui confesó que vivió un momento duro cuando su familia se enteró de su orientación sexual e identidad.

La Uchulú contó cómo fue el momento de transición, como es que ella se convirtió en Etza y lo duro que tuvo que pasar cuando su abuela intentaba que mediante oraciones ella pueda cambiar.

“Puedo decir que yo nací, porque desde el jardín me gustaban los niños. Pero me hacían rezar y ayunar sábado y domingo, me decían afuera el espíritu del homosexualismo, lárgate demonio. Yo me ponía a llorar y decía: ¿Por qué nací así? le decía a Dios ¿Por qué no nací normal? ¿por qué no me gustan las chicas?’. Yo me cansé de fingir ser alguien que no era” , dijo en el programa ‘Hablemos de Belleza’.

En otro momento, la joven influencer dijo que pasó un mal rato cuando en el reality ‘La Casa de Magaly’ mostraron su documento de identidad sin su consentimiento.

“No me molesta que digan mi nombre, lo que me molesta es que me pongan el DNI en la cara sin tener el permiso ni el consentimiento mío para mostrar mi identidad a nivel nacional, no me molesta decir mi nombre. La acción es que ellos quisieron hacerme sentir mal, no me pareció que lo hagan de esa manera”, agregó finalmente.