La integrante del programa El Reventonazo de la Chola, la ‘Uchulú’ aseguró que no piensa defraudar a su público infringiendo las leyes participando en los populares ‘privaditos’. Así lo declaró a la prensa tras salvarse de la sentencia en el reality ‘El Artista del Año’, donde logró vencer a Fabio Agostini.

“Estoy feliz con mi desempeño en el reality. Siempre estoy dando lo mejor y por eso ven que cada vez me va bien. Le agradezco al público por el apoyo de ganar a Fabio Agostini en la eliminación que tuvimos esta semana”, dijo la tiktoker.

Asimismo, la Uchulú confesó que a pesar del Estado de Emergencia que se vive a nivel nacional, le siguen ofreciendo “privaditos”. Sin embargo, agregó que no volverá a cometer un desliz como lo hizo en la participación de la grabación del videoclip ‘No sé’ del grupo Explosión de Iquitos, en el cual se incumplieron los protocolos sanitarios al verse aglomeración de personas a la hora de la filmación y sin mascarillas.

“No voy a defraudar a mis seguidores, así que voy a ponerle más energía a todo lo que hago y reconozcan mi talento. Ya pasó lo de la grabación y estoy arrepentida, sé que no estuvo bien, pero lo hice porque quería cumplir uno de mis sueños. Ya luego de la tempestad vino la calma y todas las cosas maravillosas que me están pasando”, comentó.

Consultada sobre Dayanita, quien recibió una ola de críticas tras la difusión de varios videos en donde aparece infringiendo la ley por sus shows privaditos sin mascarilla y distanciamiento social, la ‘Uchulú’ lamentó lo que le tocaba vivir en estos momentos a su colega.

“Dayanita me cae muy bien, pero nosotras nos debemos al público y tenemos que respetar las normas. En mi caso, yo estoy recibiendo mucho apoyo del señor Ernesto Pimentel, pero también ha sido claro conmigo, si falto a su confianza y pongo en riesgo la salud de mis compañeros me voy del programa”, sugirió.