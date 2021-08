La conocida influencer “ La Uchulú ” participó en la secuencia “Las esferas de la verdad” del programa “Estás en todas” y tuvo que responder varias preguntas, una de ellas fue quién era su persona menos favorita de la televisión.

El integrante de “El Reventonazo de la Chola” explicó que su poca afinidad hacia la modelo es porque está peleada con su hermana Melissa Loza.

“Para mí la menos favorita es Tepha Loza, es que ha tenido una pelea con su hermana. No debería ser así. No sé la historia, la prensa pone a cada rato y claro, no deberían pelear entre hermanos”, dijo. “Melissa tampoco pues, tienen que agarrarse las manitos”, añadió.

Por otro lado, “La Uchulú” reveló que vivió malas experiencias con una expareja, las mismas que la hicieron más fuerte.

“Lo peor es haber tenido episodios familiares y estar en una relación donde me agredieron físicamente, me insultaban. Tuve que haber pasado por esas cosas para ser una persona con está coraza y me sirvió para ser una persona fuerte. Me ayudo en saber qué es lo que quiero para mi futuro”, indicó la influencer.

El conocido personaje aprovechó las cámaras de “Estás en todas” para dedicar unas tiernas palabras a su madre y abuela, quienes siempre la han apoyado. “Mi familia es todo mi cuerpo. Te amo mamá y abuela”, aseveró.

