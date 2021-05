La tiktoker ‘Uchulú’ dio una lección de humildad al influencer español Fabio Agostini durante una entrevista que tuvieron para el programa ‘América hoy’, donde el exchico reality se quejó de favoritismo en la academia de ‘El Artista del Año’.

Tanto ‘La Uchulú’ como Fabio Agostini han caído en sentencia en el reality sabatino. Pese a sus grandes esfuerzos por hacer una buena presentación no convencieron al jurado. En caso de ‘La Uchulú’ fueron sus compañeros, quienes la llevaron a sentencia con sus votos.

“Yo estuve escuchando que Fabio piensa que hay favoritismo y si lo hay qué importa, tú demuestra de lo que eres capaz, puede haber favoritismo por Josimar o Pamela Franco, igual tienes que demostrar de lo que puedas dar, demostrar tu talento y dejar la boca cerrada a muchas personas”, manifestó ‘La Uchulú’ lo que provocó los aplausos de los conductores del programa.

Sin embargo, no tuvo la reacción esperada de parte de Fabio Agostini, quien contestó: “Me parece muy bien todo lo que está diciendo, pero cuando se vea eliminada allí vas a ver (el favoritismo)”. A lo que ‘La Uchulú’ contestó: “Para mi normal yo voy a demostrar lo que puedo dar. Mis ‘chululitos’ (como llama a sus seguidores) me van a apoyar”.

Pero no fue el único momento en el que ‘La Uchulú’ demostró su humildad y su correa ante la adversidad. También lo hizo cuando le preguntaron si ya no haría tik toks con los famosos que la llevaron a sentencia y ella señaló:

“Yo me siento muy feliz haciendo videitos, haciendo TikTok, es parte de mi personalidad (...) No me han pedido ningún videito, si me lo piden igual se los voy a dar”, manifestó.

