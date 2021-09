Judith Bustos, conocida popularmente como la ‘Tigresa del Oriente’, reveló que se sometió a una operación para quitarse los implantes mamarios debido a que le estaban ocasionado problemas en su salud.

“Yo me puse implantes hace 5 a 6 años. Cuando hablé con el doctor le dije que pusiera el implante que consideraba un tamaño adecuado para mí, para mi tamaño y peso, porque era el especialista. Al final me puso un implante muy grande y me dijo que después de un tiempo podíamos cambiarlos”, confesó en una entrevista con el diario Trome.

La ‘Tigresa del Oriente’ contó que luego de ponerse los implantes empezó a sufrir fuertes dolores de espalda, motivo que la llevó a buscar un médico, quien le indicó que su molestia era por el peso del implante.

“Con el tiempo comenzó a dolerme demasiado la espalda, no podía hacer mi vida normal. Los médicos me tomaron radiografías, ecografías y me dijeron que era por el peso de los implantes y que tenía que quitármelos”, acotó.

La intérprete de “Nuevo amanecer” explicó que no se quitó antes los implantes porque “cuando quise hacerlo el doctor se había mudado y nadie sabía dónde estaba su consultorio. Ya me quedé con las prótesis y con los años me ocasionaron problemas”.

Bustos se mostró agradecida con el especialista médico que se encargó de extirparle las prótesis. “Ahora soy una Tigresa normal”, aseveró. Además, contó que rechazó ponerse otros implantes mamarios, pues prefiere “estar natural”.

“Ya no. El doctor me dijo que si quería me ponía de otro tamaño y le dije que quería estar al natural. Igual yo siempre los he tenido grandes, me operé por la monería del momento, pero me costó años de dolores”, finalizó.

