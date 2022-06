Juana Judith Bustos Ahuite, más conocida como ‘La tigresa del oriente’ aseguró que sufrió mucho debido a las críticas que surgieron al inicio de su carrera, cuando el mundo de la música la conoció por su famoso tema ‘Nuevo amanecer’.

Así lo revelo en una extensa entrevista para el diario El Comercio, donde aseguró que en el extranjero apreciaban su arte, sin embargo, en su propio país la ridiculizaban.

“Lo hice solita (el tema ‘Un nuevo amanecer) porque no quería cantar covers. Comencé a hacer la letra dirigiéndome a las personas que tienen bastantes defectos, a las que dicen: ‘Si alguien me quiere, que me quiera como soy’. Y yo misma quedé sorprendida con el resultado, gustó bastante y, mientras que afuera valoraban mi trabajo, en Perú los envidiosos y frustrados, no podían ver a una señora mayor cumpliendo sus sueños de juventud. Decían que estaba vieja, que hacía el ridículo, que debía ir a cuidar a mis nietos”, sostuvo ‘La tigresa del oriente’.

En esos años, en los que estrenó ‘Nuevo amanecer, si ‘prestabas oídos a esos comentarios’ que le causaban mucha rabia, pero con el correr del tiempo ese sufrimiento lo transformó en empoderamiento.

“Me daban rabia, pero me sirvieron para empoderarme y poder demostrar que la edad no es obstáculo para alcanzar los sueños. Sé que no soy monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero las críticas eran fuertes. Algunos conductores de televisión también se expresaron muy mal de mí”, aseguró.

La cantante recordó que fue el periodista Beto Ortiz uno de sus más duros detractores. “No temo decir que él se portó muy mal conmigo, dijo que estaba loca, hizo comentarios duros sobre mí. En su momento, lloré, pero ya pasó, mis triunfos se los pasé por la cara”.

