Un grupo de mujeres jóvenes, apasionadas por el fútbol, tendrán que enfrentar la tiranía de un famoso futbolista en la serie mexicana “Las Bravas FC”, una historia protagonizada por Ana Valeria Becerril y Mauricio Ochmann y que se aproxima al fútbol femenino desde una mirada más digna y reivindicativa.

“Creo que todavía la sociedad nos debemos muchas cosas en el fútbol femenino y este proyecto es un paso a abrir la conversación sobre cómo se representa el fútbol femenino en pantalla y cómo traer otra dinámica, otra vibra”, responde a Efe Becerril en una rueda de prensa con medios mexicanos.

Desde su punto de vista, al fútbol masculino siempre lo envuelven temas de poder, dinero, fama y polémicas, que si bien son planteadas al inicio de la historia, que se estrena el 5 de mayo por HBO Max, ese es el punto de partida para hacer una crítica a esta industria.

“Si algo resaltamos es que es un deporte que se hace en equipo y que se juega con tus amigas. Eso es lo lindo que deja esta serie y lo que hace que te emocione ir viendo a este equipo, enojarte con ellas mientras no ganan y eso es algo con lo que todo el mundo podrá empatizar”, considera Becerril, que interpreta a Claudia.

Ochmann da vida a Roberto Casas, un egocéntrico futbolista de fama mundial, que perderá todo su dinero y su influencia en el fútbol internacional y tendrá que volver a su pueblo natal, en las costas de México, donde se verá obligado a entrenar a un grupo de adolescentes novatas apasionadas al fútbol.

“Roberto Casas viene a ser la representación de esa sociedad machista con pensamientos retrogradas, añejos y esa parte de apoyar lo masculino y lo de jugadores hombres solamente. A mí lo que me gustó fue esta parte de talar y de cortar precisamente eso que es super necesario en la sociedad para seguir creciendo y darle a la mujer el lugar que se merece y que se ha merecido siempre y que esté muy bien representada”, menciona Ochmann.

El equipo está conformado por Becerril, Keyla Caputo, Kariam Castro, Esmeralda Soto, Paola Cuarón y Mariané Cartas y para Ochmann haber trabajado con tantas mujeres, que además algunas de ellas se afirman como feministas en la vida real, lo hizo mantener discusiones sobre la actualidad del movimiento de las mujeres desde el cariño y el humor.

“Hay anécdotas con Ana Valeria, Esme, Mariané, quienes estaban aferradas a un concepto y yo bromeaba muy a lo Roberto Casas y debatían el tema y se enojaban y a mí me parece bueno que traigan todo eso, esta serie es pionera”, aseguró el actor.

“Las Bravas FC” es el primer proyecto de la influencer mexicana Esmeralda Soto, quien se ha vuelto popular en redes sociales por su humor y sus posturas feministas y asegura que una de las oportunidades más grandes que el proyecto le brindó fue el hacer las paces con el fútbol, al que siempre consideró masculino.

“Tania (el papel interpretado por la misma Soto) me ayudó a dejar de pensar que los cuerpos disidentes no podemos hacer deportes, yo he practicado deportes desde que soy niña pero veía el fútbol y sentía que era de hombres. (En el equipo) me ayudaron a romper barreras mentales, estas ideas que nos hemos creado, fue un viaje de amor propio, de saberme imparable y perderle miedo al balón”, confiesa.

