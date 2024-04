Aclara. La cantante y rapera Cardi B siempre se ha caracterizado por su honestidad brutal acerca de cualquier tema potencialmente controversial. Por ello, el último fin de semana, la artista se hizo viral tras expresar su molestia ante las erróneas suposiciones sobre su herencia latina.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la estrella hizo notar su molestia ante las erróneas suposiciones sobre su origen, enfatizando que no es adecuado asumir la nacionalidad de alguien simplemente por ciertos rasgos que puedan ser asociados con un país.

“Me siento ofendida cuando la gente me etiqueta como mexicana y cosas por el estilo porque no lo soy. No soy mexicana”, empezó diciendo la rapera.

“Imagina llamar ghanés a un nigeriano, llamar jamaicano a un haitiano, o llamar haitiano a un jamaicano, y dime cómo se sentirían ellos”, enfatizó Cardi B.





La artista ha hecho hincapié en la importancia de evitar generalizar y estereotipos al identificar a las personas, subrayando la diversidad y multiculturalidad que caracterizan a la sociedad actual.

Incluso, reiteró que su conexión con la herencia latina es innegable, pero que cada individuo merece ser reconocido y respetado en su singularidad, más allá de preconceptos equivocados. “No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana”, dijo





ORGULLOSA DE SUS RAÍCES LATINAS

Por otro lado, a pesar de las críticas y los intentos por borrar su identidad dominicana, Cardi B ha afirmado que no permitirá que su nacionalidad sea tergiversada o menospreciada.





