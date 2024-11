"La puede hacer en la música": Toño Centella apoya a Christian Cueva

El cantante Toño Centella opinó sobre la sorpresiva incursión de Christian Cueva en la música y no dudó en expresar su apoyo al futbolista

Durante una entrevista reciente, el intérprete de 'Dónde estás amor' se mostró alegre por su amigo y dijo que tendría lo necesario para triunfar en la música.

"Cuevita la puede hacer en la música, todo es cuestión de que el público lo acepte y tenga su swing, pero me parece bien que haya incursionado. Le mando las mejores vibras y que siga adelante", manifestó a Trome.

Así mismo, cuando se le preguntó si estaría dispuesto a trabajar con 'Aladino', Centella dejó claro que no tendría inconvenientes en hacerlo.

"Si me dice para grabar, pues normal. Grabaríamos la canción que le gusta, Amor de arena, o no sé qué otra canción quisiera. Aunque él es hincha de Alianza Lima y yo soy bicampeón con Universitario, eso no importa porque somos amigos", agregó.

Además, no descartó la posibilidad de un futuro proyecto juntos. "Después de grabar con Pamela Franco, me toca a mí. Llegó nuestro momento".

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: