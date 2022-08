¿Trabajo es trabajo? El chico reality Fabio Agostini generó diversos comentarios tras revelar una de las propuestas más extrañas que ha recibido. Esta experiencia la compartió en un video que luego fue compartido en redes sociales.

Al menor de los Agostini lo llamaron para participar de una “película” y no le dieron mayor detalle. En ese momento aceptó el trabajo y procedió a conversar con el productor de ‘Esto Es Guerra’ para ver si había algún problema.

“Me llaman: ‘Fabio ha salido un trabajo nuevo, te pagan tanto’. Y yo: ‘Vale, venga, vamos a hacerlo’. Me dicen, ‘es una página donde tú solo vas a hablar un texto con unas personas y algo un poco sensual’. Vale, mientras me paguen lo que me iban a pagar, yo contado”, inició contando.

Luego de conversar con su productor, confirmó su asistencia a su nuevo trabajo, pero grande fue su sorpresa cuando le informan lo que tendría que hacer.

“Voy hasta Cieneguilla y cuando llego veo las cámaras, un montón de producción (...) y comienzo a escuchar y veo qué es lo que tengo que hacer realmente porque mi mánager no me explicó qué es lo que debo hacer. Me dicen: ‘Claro, ahí están los actores porno’. Y le digo, ‘¿cómo que los actores porno?’... ‘Es una película porno que tú vas a grabar’”, añadió aclarando de este modo que no llegó a firmar ningún contrato.