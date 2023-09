Está feliz. María Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, presume nueva figura. La actriz cómica indicó en una reciente entrevista que se aumentó el busto y se realizó una abdominoplastia. Además, sostuvo que por el momento no hay galanes en su vida, debido a que sus hijos son su prioridad.

La artista contó que se encuentra en el segundo ciclo de la carrera de psicología y tiene buenas calificaciones.

Sobre los procedimientos estéticos que se realizó reveló que está muy contenta con los resultados.“Estoy feliz, me siento empoderadísima y bella. El doctor Fong hace muñecas y yo soy una de ellas, Me aumenté el busto una tallita más y ya no tengo nada de pancita”, manifestó para Trome.

En otro momento, hablo sobre el amor y sentenció: “No, estoy haciendo casting, pero no me niego al amor porque sé que en algún momento alguien que esté a mi altura aparecerá. Mis hijos son mi mundo y mis amores”.

(Foto: Instagram/@panfipanfi).

Como se recuerda la actriz contó recientemente sobre su ruptura amorosa tras ocho meses de romance con un profesor universitario y esta vez indicó que se tomará una pausa en el amor para enfocarse a su familia y a sus estudios universitarios.

