Después del tumultuoso escándalo que marcó el fin de su matrimonio con Érika Villalobos, Aldo Miyashiro se encuentra en una nueva etapa de su vida sentimental. El conductor del programa ‘La Banda del Chino’ ha dejado en claro que estaría profundamente enamorado de Gianire Beatriz Rosalino Tapia, una joven actriz.

En un acto que sorprendió a muchos, Miyashiro aprovechó su programa para promocionar la obra teatral en la que su novia es protagonista. Durante la transmisión, el presentador se convirtió en reportero para entrevistar a Gianire, pero lo que parecía ser una nota periodística común tomó un giro romántico cuando ella lo sorprendió con un tierno beso en vivo.

Aldo Miyashiro se da un impactante beso con joven actriz. (Captura: Magaly TV: La Firme)

La reacción del actor no pasó inadvertida, mostrando signos de nerviosismo que quedaron evidentes en la grabación. Ante ello, la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ no tardó en comentar sobre la situación, destacando el aparente renacimiento amoroso de Miyashiro: “Se ha vuelto a enamorar, bueno, por cuánto tiempo no sabemos, ¿no?, pero se ha vuelto a enamorar”.

No es la primera vez que se observa la relación cercana entre Aldo Miyashiro y Gianire Rosalino. En enero de este año, ambos fueron vistos juntos en el aeropuerto de México, viajando a Cancún. Los registros migratorios confirmaron que viajaron juntos desde el 4 hasta el 20 de enero, hospedándose durante 16 días en el hotel Xcaret.





Gianire Beatriz Rosalino Tapia se pronuncia

Gianire Rosalino aprovechó para hacer una broma en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, compartió un fragmento de la nota que dio para ‘La banda del Chino’, con el comentario: “Mi relación con Aldo se basa en molestarlo todo el tiempo”.

Con este gesto público de afecto, la modelo Gianire demuestra que está feliz junto a Aldo Miyashiro y no tiene temor de mostrar su amor al mundo.

¿Por qué se separaron Aldo Miyashiro y Érika Villalobos?

A pesar de su amor duradero, Aldo Miyashiro y Érika Villalobos atravesaron una crisis en su matrimonio que los llevó a tomar la decisión de separarse en el 2022, esto debido a una infidelidad por parte del conductor de televisión.

Como se recuerda, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ reveló un ampay entre el presentador de la ‘Banda del Chino’ y Fiorella Retiz donde fueron captados dándose besos en el departamento de Óscar del Portal, también se encontraba la productora Fiorella Méndez.

Ante ello, el actor aceptó que le fue infiel a la artista peruana con su exreportera el mismo día que él regresó de un viaje familiar en Europa: “Quiero decirle (a Érika) que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y para poder llevar una relación de dos personas que alguna vez se quisieron mucho”, expresó.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO