Pamela Franco sigue en el ojo público tras revelarse que habría coincidido con Christian Cueva en una reunión privada en la casa del dueño de ‘Mi Barrunto’, Luis Sánchez. Ante ello, lejos de desmentir los rumores sobre una posible relación con el futbolista, la cantante habría arremetido contra sus críticos.

Como se recuerda, el deportista fue denunciado por su aún esposa Pamela López por abandonar su hogar el último 30 de junio, pese a que él, en un comunicado público, aseguraba que estaba separado de la madre de sus hijos desde hace varios meses e hizo hincapié en que no compartían hogar.

Ante ello, Franco fue consultada sobre sus acercamientos con el popular ‘Aladino’ por el programa de Ethel Pozo, pero evitó pronunciarse sobre el abandono de hogar de Cueva con sus hijos.

“Yo comprendo, pero esas preguntas no respondo, son terceras personas y no tiene que ver conmigo. Yo ahorita, estoy enfocada en mi trabajo, mañana me voy de viaje y es lo único que tengo en mente”, mencionó la cantante.

Por otro lado, sobre una posible relación con Christian Cueva, dijo que no hablará del tema porque igual continuarán especulando sobre ambos.

“Pero han dicho tanto que la verdad si supiera que respondiendo se hablaría las cosas como son...Bueno, sé que igual seguirán diciendo tanta pachotada como la de mi cumpleaños, entonces que sigan hablando igual, yo sé como soy y así quieran dejarme como lo peor, no me harán dudar de mí”, dijo a América Hoy.

“¿Regresando de Europa habrá oficialización?”, fue la consulta que le hizo la reportera del programa. Lejos de aclarar o negar que no pasa nada, Franco prefirió evitar el tema. “Reina, regresando de Europa, seguiré trabajando y mucho gracias a Dios”, finalizó al respecto.

