Nadie da razón de las causas de su muerte. La influencer mexicana María Renée Núñez, de 34 años, falleció la noche del miércoles, según lo confirmó su hermana. La noticia conmovió a los usuarios de las redes sociales, quienes la seguían tras su participación en el reality La Isla de TV Azteca.

“Nos unimos a la pena que embarga a la Familia Núñez Peralta, por el sensible fallecimiento de su hija y hermana María Renée”, se lee en un obituario que dio a conocer Alma -hermana de la influencer- en una historia de su cuenta de Instagram.





“Que los recuerdos llenos de amor les traigan paz en este difícil momento”, agregó.

La presentadora Tania Rincón, amiga de la joven, no dudó en mostrar su pesar ante esta situación. “Mi Treasure, mi Rana René, mi María, ahora ya descansas, te pienso con mucha luz y toda La Paz”, escribió la conductora de Hoy en su cuenta de la misma red social.

“Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, cómo nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz María René”.

Núñez Peralta nació en Sonora, México en 1990. Estudió diseño gráfico y se dedicó al mundo del entretenimiento. Luego se hizo de las redes sociales.

La influencer publicó la foto con su pareja el 28 de abril.

La joven mantenía un romance con Diego Hernández, quien aparece con ella en la última publicación que realizó en su red social el pasado 29 de abril.