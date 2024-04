Se meten con toda una nación. Milett Figueroa sigue acaparando portadas en los medios argentinos, pero esta vez por conocerse que las hijas de su novio Marcelo Tinelli utilizan un apodo para referirse a ella. Además, que no la ven con buenos ojos por la diferencia de edad con su padre.

En medio de rumores de una supuesta mala relación entre las hijas del presentador argentino y Milett, se reveló el apodo que utilizaría la familia de Tinelli para referirse a la modelo peruana.

Durante el programa ‘Socios del Espectáculo’, el conductor Rodrigo Lussich sorprendió al dar a conocer que las consentidas de Marcelo Tinelli no llaman a Milett por su nombre, sino con un apodo que muchos usuarios lo han considerado como “despectivo”.

“Nosotros dijimos desde febrero que [las hijas de Marcelo] no la quieren a Milett. Le dicen entre comillas, no despectivamente porque acá no hay racismo ni discriminación ni xenofobia, pero le dicen ‘la peruana’. Bueno, porque es peruana. Nació en Perú… Mirtha también se refirió a ella como la peruana, y está bien, pero siempre estamos al filo de que todo el mundo se enoje por cualquier cosa”, dijo el presentador.

“Ella (Milett) tiene 31. La hija mayor tiene 35 y la hija menor 33, ellas consideran que, aunque sea divina, encantadora y hermosa, 31 es poco para su papá”, dijo el conductor Adrián Pallares.

“La miran con distancia porque tiene 31, es un poco chica, eso les hace ruido”, añadió Rodrigo Lussich.

Finalmente, la presentadora Mariana Brey reveló que el círculo del presentador no ve con buenos ojos a la modelo: “Me contaron que lo primero que le advirtieron fue: ‘Ojo, es divina, pero es una trepa (trepadora)’. Pero Marcelo se enganchó, no sé si está enamorado”.





