Dave Mustaine lucha. Luchó contra el cáncer, lucha contra el tiempo, lucha contra los servicios de streaming, lucha por mantenerse vigente en tiempos de conejos malos y cantantes de apellidos monosilábicos. Pero cual la letra épica de la mejor rola de metal, sale triunfante. Así lo demostró la noche del sábado 6 en el Arena 1, llena de cabo a rabo de fans convictos y confesos, de negro riguroso y cuellos desarticulados que se bambolean al ritmo de los salvajes riffs.

En su tercera visita al Perú la magia seguía ahí. Una comunión entre banda y audiencia que veían a Dave en su mejor forma. Sobreviviente del cáncer y de una operación al cuello, el pelirrojo de potente voz, incluyó temas de su último álbum (The Sick, the Dying… and the Dead!) como The Endgame, Dialectic Chaos y This Day We Fight!, así como clásicos como Hangar 18, Five Magics, Rust in Peace Polaris, y la coreadísima Simphony for destruction.

Foto: Javier Zapata

Un día antes, la banda dio una conferencia de prensa por tratarse del inicio de su gira latinoamericana. Perú21 estuvo presente y les preguntó si en tiempos de streaming y Spotify aún valía la pena hacer álbumes, a lo que la banda contestó: “Me molesta la cantidad de dinero que no está sobre la mesa luego de haber lanzado un álbum. El dinero que uno recibe por esto no compensa el tiempo que invierte para hacer un nuevo álbum ahora. Es frustrante. (…) los servicios de streaming también engañan a la audiencia porque no promocionan nueva música. Nosotros seguiremos lanzando nuevos discos, siempre haremos música, pero es un juego distinto ahora, ya no lo haremos por las ganancias, sino por los fans y el arte de hacerlo”.

Y sin duda, las miles de almas congregadas en el Arena 1, pudieron dar fe de ello. Como cereza de pastel de una noche ya épica, Kandavu sorprendió a los asistentes con buses contratados para transportarlos de forma gratuita hacia arriba del malecón para facilitarles el retorno a casa con el corazón lleno del mejor metal y el cuello felizmente contracturado.

Con un rotundo SOLD OUT, Megadeth demostró en Lima por qué es la banda más emblemática del Trash metal.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.