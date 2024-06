Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid han demostrado ser una de las parejas más sólidas del ambiente artístico. No obstante, una revelación estaría a punto de poner en jaque a su relación.

La conocida tiktoker Geraldine Vílchez Domínguez, más conocida como ‘La Mana’, reveló durante una entrevista con Kathy Sheen que el cantante de cumbia le habría sido infiel a la hija de Jessica Newton.

Sin pelos en la lengua, la influencer contó en ‘ChimiChurriEnTRIVU’ que el ‘Bomboncito de la cumbia’ se veía con una amiga suya muy cercana, y que ambos se encontraban tras su concierto.

‘La Mana’ también reveló que estos supuestos encuentros clandestinos eran luego que Deyvis Orosco embarcara a Cassandra Sánchez en otro vehículo tras finalizar sus shows con el fin de evitar sospechas.

“No estén dando de más por ellos porque al final se van con otras en algún evento, es más. Yo conozco a una amiga mía que salía con él, que era como que estaba en un concierto, él se iba con ella (la amiga) y a su mujer la mandaba en otro carro”, dijo ‘La Mana’.

Según aseguró, esta situación habría ocurrido cuando el artista ya tenía una relación con Cassandra. “Ese es perro, ese es perro. Obviamente tuvieron algo ahí. (…) Conozco también varias chicas que han tenido cosas ahí con el muchacho”, agregó.

Finalmente, no pudo precisar a dónde se habría ido Deyvis Orosco con su amiga. “Eso si no sé exactamente, lo que si me dijo es que los carros se cruzaron. (…) Antes de Cassandra ellos habían salido, un ‘remember’ así. De todas maneras (jugaron a las manitas calientes) o hizo que le cante el arbolito”, señaló.

El video de esta fuerte revelación fue eliminado de las redes sociales. Mientras tanto, Deyvis Orosco ni su esposa se han pronunciado al respecto.





