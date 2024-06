Talía Echecopar se animó a hablar sobre su corto, pero intenso romance con el futbolista de la selección peruana Paolo Guerrero , con quien estuvo del 2009 hasta el 2011, y que no fue una relación mediática.

La influencer sorprendió al referirse por primera vez sobre su relación de hace más de diez años con el futbolista. Durante una entrevista en el programa ‘Mucha Moda’, Talía fue consultada sobre su romance con la actual pareja de Ana Paula Consorte.

“La verdad mi intención nunca fue ser conocida, ni ser referente en este tema de la moda, ni en general. En ese momento mi relación era privada y yo feliz, para mí era una relación normal. No calculaba el nivel de la fama ni nada por el estilo”, declaró la empresaria en RPP.

Talía aseguró guardar los mejores recuerdos de su romance con Guerrero, a quien veía cuando trabajaba en Europa. “La verdad es que nunca he hablado de esta relación, no fue necesario ni me pareció necesario y fue una relación que en su momento fue súper linda”, señaló.

“Duró varios años y bueno, ya han pasado años de años, ya cada uno tiene su familia, su realidad y bueno. En ese tiempo ni siquiera existía Instagram, solo el Facebook personal, yo trabajaba (...) Entonces yo también vivía en Europa y fue todo mucho más fácil”, finalizó.





¿Quién es Talía Echecopar?

Talía Echecopar es una influencer peruana de 37 años. Estudió la carrera de Diseño de Modas y realizó una maestría en Marcas de Moda y Lujo en Francia.

En la actualidad, la creadora de contenido se dedica a dar consejos sobre belleza y moda en YouTube e Instagram, plataformas en las que cuenta con más de 100 mil seguidores. También cuenta con una marca de ropa llamada Inmaculada con sede en la calle Miguel Dasso, San Isidro.





¿Cómo fue la relación de Paolo Guerrero y Thalía Echecopar?

La primera vez que vieron juntos a Paolo Guerrero y Thalía Echecopar fue en septiembre del 2009, en el cumpleaños del delantero en Alemania. Recordemos que por aquellos años el ‘Depredador’ jugaba en el Hamburgo.

Su relación con la blogger se dio en una época difícil para Paolo, ya que venía de ganarle un juicio a Magaly Medina por difamación. Talía también acompañó a Paolo durante una lesión de varios meses que le impidió jugar partidos importantes de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

