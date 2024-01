El fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz aún es difícil de procesar, sobre todo para su esposa e hijos, quienes no dudan en compartir con sus seguidores imágenes y conmovedoras frases indicando el profundo amor que tenían por el cantante peruano.

Majo Suárez-Vértiz publicó una fotografía en Instagram donde se ve al lado de su padre en un estudio de música, pasión que compartían. “Porque se inundan mis ojos, al hablar de ti”, se lee en la descripción de la imagen.





Esposa de Pedro Suárez-Vértiz rendirá homenaje diariamente al cantante

Cynthia Martínez aseguró que hará una publicación diaria en las redes sociales para escribir sus pensamientos, tal como lo hacía el intérprete de ‘Lo Olvidé’.

“Esposo mío: Hoy le conté a mis hijos que haré un post diario muy a tu estilo contando lo vivido desde que ya no estás en la casa, se que no serán nunca tan especiales como los tuyos pero también se que me ayudarán a sentirme mejor y seguro también a mucha gente”, comenzó escribiendo.

Cynthia aseguró que, a diferencia de Pedro, quien lo hacía en Facebook, ella compartirá sus publicaciones a través de la red social Instagram. Allí, compartió su primer texto, en el que escribió sobre el amor que los fans le siguen demostrando al artista.

