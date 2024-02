“La Gran Noche del Pop” es la última novedad de la plataforma de Netflix, un documental en donde se narra la creación de la influyente canción “We Are The World”, compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie. Antes de estrenarse en Netflix, el documental debutó en el Festival de Cine de Sundance el pasado 19 de enero, y fue ampliamente elogiado.

El documental es dirigido por Bao Nguyen (”Be Water”, “Together”) y Lionel Richie es parte de la producción. El proyecto narra la creación de la canción, allá por fines de enero de 1985. El objetivo era reunir a todos los músicos más influyentes en un estudio de Los Ángeles, para grabar una canción declarando por la hambruna en África. Cerca de 45 cantantes se unieron a la causa, entre ellos Diana Ross, Cyndi Lauper y Billy Joel.









Se llegó a vender ocho millones de copias del tema solo en Estados Unidos y ganó cuatro Premios Grammy en 1986. El documental narra cómo varios personajes, con distintos egos, llegaron a conocerse y trabajar juntos con un mismo objetivo, siguiendo las órdenes de Jackson y Richie. Y no fue tarea fácil, puesto que varios artistas tenían diferentes “tics” que llegaron a abrumar Jackson. El metraje acompañado del documental mostrará varios detalles inéditos sobre el proceso de producción, que tuvo lugar en los estudios Henson.

Se puede ver “La Gran Noche del Pop” en la plataforma de Netflix.





