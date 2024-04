Costa 21 fue el epicentro de una explosión de emoción y energía desbordante cuando los fanáticos peruanos se congregaron para presenciar el tan esperado concierto de los Jonas Brothers. Con una atmósfera cargada de anticipación, Nick, Joe y Kevin Jonas hicieron vibrar el escenario y los corazones de sus seguidores.

El evento, que marcó la segunda visita de los Jonas Brothers al país, generó un alboroto palpable semanas antes, con boletos agotados y una expectativa que no hacía más que crecer. Desde tempranas horas, miles de jóvenes se aglomeraron en los alrededores del recinto, ansiosos por asegurar su lugar en el espectáculo.

Fanáticos desatan su euforia ante concierto de los Jonas Brothers. (Foto: Katherine Llanos)

Con un despliegue visual impactante y una puesta en escena impecable, los Jonas Brothers no defraudaron. Desde el inicio, el trío logró encender la pasión de la multitud, que coreó cada una de sus canciones con fervor. Temas como “Jealous”, “Cake by the Ocean” y “S.O.S” resonaron en el lugar, desatando la euforia entre los presentes.

Jonas Brothers se presentaron el último domingo en la Costa21.

Los Jonas Brothers entonaron diversos éxitos, como: "S.O.S".

Aunque hubo un pequeño tropiezo a mitad del concierto con problemas de sonido, estos fueron solucionados rápidamente, permitiendo que el espectáculo continuara sin contratiempos.

Además del aspecto musical, los Jonas Brothers mantuvieron una conexión especial con su público peruano, expresando su gratitud y amor hacia sus seguidores. Esto se evidenció cuando Joe tomó la bandera de Perú, emocionando aún más a los presentes.

Jonas Brothers se presentaron en Costa21

Nick Jonas puso euforico al público peruano en Costa21. (Foto: Katherine Llanos)

Al finalizar el concierto, Joe, Nick y Kevin agradecieron a su público peruano agitando la bandera de Perú, evocando así recuerdos del concierto que ofrecieron en el país en 2009, ante una audiencia eufórica.

Jonas Brother se despiden de su concierto en Costa21 con la bandera de Perú

Con esta segunda presentación en Perú, los Jonas Brothers reafirmaron su estatus como una de las bandas internacionales más queridas y aclamadas en el país. Su legado musical sigue resonando en el corazón de los fanáticos peruanos, quienes ya esperan con ansias la próxima oportunidad de volver a vivir la magia de un concierto de la banda estadounidense.





Los Jonas Brothers lograron encender la pasión de la multitud, que coreó cada una de sus canciones con fervor





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO