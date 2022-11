Le daba una mensualidad. La conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna, expuso a Dalia Durán al revelar que le depositaba dinero a su agresor, John Kelvin, mientras el cantante de cumbia purgaba condena en el penal de Lurigancho.

“Dalia aquí en el programa en vivo, y me lo enseñó, ella le depositaba a John cuando él estaba en la cárcel porque le daba pena y me parecía increíble que me estaba enseñando ahí los vouchers que ella le depositaba 500 soles un mes, el otro mes 400, ella lo ayudaba y habían pasado nada más”, aseguró la pareja de Richard Acuña.

Esto generó la indignación de las otras conductoras del programa de espectáculos debido a que fue la misma cubana la que lo acusó de haberla violado y violentado físicamente.

Según Horna, la madre de los hijos del John Kelvin hacía estos depósitos porque el cantante le “daba pena su situación”.

Brunella Horna hizo tremenda revelación en vivo sobre algunos datos que Dalia Durán le habría mostrado sobre cómo actuó con John Kelvin cuando estaba en la cárcel. (Fuente: América TV)

LE RETIRAN EL APOYO

Luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera imágenes de Dalia Durán junto a John Kelvin, muchas personas le retiraron el apoyo que en un primer momento le brindaron.

Una de ellas fue la conductora Magaly Medina, quien decidió dar un paso al costado y no velar más por la cubana.

“Yo espero que Dalia Durán nunca más venga a mi programa para pedirme apoyo, ojalá que le vaya muy bien, ojalá, pero no quiero saber absolutamente nada de ella ni de lo que le pase o pueda pasar, yo cumplí”, expresó de forma contundente la popular ‘Urraca’.

