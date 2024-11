La estrena coreana Hwang In Youp llega a Lima por primera vez

El popular actor surcoreano, Hwang In Youp, quien ganó fama mundial con su papel en la serie True Beauty (Belleza Verdadera), llega por primera vez a Lima con un espectacular Fan Meeting que forma parte del su tour mundial, “In Love”. El evento se realizará este 21 de marzo de 2025 en Arena 1 de la Costa Verde.

La gira que está programada para el próximo año, incluirá a ciudades como Taipei, Bangkok, Tokio, Osaka, Manila y su natal Seúl. Sin embargo, los fans latinos se llevaron una gran sorpresa ya que Brasil, Chile, México y Perú también forman parte del mismo. Hwang In Youp busca conectar con sus fans de todo el mundo y compartir momentos cercanos con ellos en su fan meeting.

En este evento con Hwang In Youp, los fans podrán disfrutar de una experiencia cercana con el artista a través de divertidas actividades, además de beneficios Golden como Hi Touch, Photo Group, Good bye session y photocards inéditas.

Hwang In Youp, que comenzó su carrera como modelo, se ha consolidado en los últimos años como una estrella internacional gracias a su papel de Han Seo Joon en True Beauty, un drama juvenil donde interpretó a un personaje de personalidad dura, pero con un gran corazón. Este rol le permitió conectar con audiencias de diferentes países, quienes valoraron su habilidad actoral y su presencia carismática en pantalla.

Desde entonces, el actor ha protagonizado otros títulos exitosos como The Sound of Magic, Why Oh Soo Jae, y recientemente A Prefabricated Family, una serie que le ha permitido seguir ganando popularidad en diversos mercados internacionales. Adicionalmente, ha participado en 2 cortometrajes, "BookWorm" y "Swimming Bird", mientras que cuenta con una faceta como modelo con la que se ha llenado de elogios.

La cita está pactada para este 21 de marzo de 2025 en Arena 1 de la Costa Verde. Los boletos estarán a la venta desde el 15 de noviembre en la plataforma de Joinnus.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO