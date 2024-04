Una difícil situación vive el conductor argentino Marcelo Tinelli, pues reveló que sus hijas, Candelaria y Micaela, no están de acuerdo con la relación de su padre con la modelo peruana Milett Figueroa.

En el programa argentino LAM, Yanina Latorre, contó que ambas jóvenes no estaban contentas con la nueva relación del famoso. Latorre sostuvo que no tienen una buena relación con Figueroa, pese a que la actriz peruana ha dicho todo lo contrario.

Latorre señaló también que las jóvenes consideran que la modelo es una “trepadora” y estaría utilizando a su padre para avanzar en su carrera, dado el poder y la influencia que tiene él en la industria.

Lejos de rechazar estas afirmaciones, el conductor se ha encargado de confirmar que sus hijas no están de acuerdo con su relación y hasta dar detalles de lo celosas que pueden ser con él.

“Sigo de novio, lo que pasa es que Yani no la quiere a Milett. Me la re contra bocha. Lo mío no es nada fácil. Entre mis hijas y Yani me la pican. Yo no elijo a ninguno de los novios de mis hijas, no corto ni pincho”, señaló el conductor.





