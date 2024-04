Pese a que Milett Figueroa descartó que su regreso a Perú sea por un presunto distanciamiento con Marcelo Tinelli, un programa argentino expuso a la modelo y aseguró que la pareja estaría atravesando una nueva crisis amorosa y que incluso ya se habrían separado.

Como se recuerda, la actriz dijo en un primer momento que retornaría a Argentina el 31 de marzo para festejar el cumpleaños de su novio junto a él, pero grande fue la sorpresa cuando el presentador apareció en Madrid junto a toda su familia.

A esto se suma que los conductores del programa argentino LAM (anteriormente llamado Los ángeles de la mañana) incrementaron los rumores de separación al afirmar que la actriz estaría furiosa con el presentador porque no le estaría dando su lugar como novia.

“La historia patética que subió hoy Milett y Marcelo le responde: ‘Te amo mi vida, siempre. Estoy disfrutando mucho a mis hijos y familia. Nos vemos prontito amorcito mío’. (…) Está queriendo demostrar que está todo bien y que la ama, si la amara tanto le hubiera puesto un pasaje de Perú ”, sostuvo la conductora Yanina Latorre.

“Hay algo por lo que estos dos no quieren blanquear (anunciar) su separación, pero lo que sí se sabe en el entorno cercano a Marcelo es que ella está enojada, porque él se fue a México a grabar, y ahora estaría más enojada todavía porque se fue a Madrid con sus hijas. Con las hijas mayores no hay onda”, agregó la presentadora argentina. Mientras tanto, Milett Figueroa no se ha pronunciado al respecto.





