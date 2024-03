Vanessa Soto , mejor conocida en el mundo artístico como la ‘Chinita de la salsa’, reveló que no se encontraría pasando por un buen momento tras el asesinato de su novio César Vásquez, quien perdió la vida tras el feroz ataque de sicarios el último viernes 22 de marzo.

Afortunadamente, la cantante logró sobrevivir y pudo asistir al velorio del suboficial de la Policía y cantarle la canción que tanto le gustaba antes de darle el último adiós.

“Yo aún estoy mal. Me salí del hospital porque tenía que venir a verlo, tenía que despedirme de él. Todavía no me operan, estoy con las balas. Ya mañana, en la tarde, voy a ir al hospital, después de enterrarlo”, dijo en el programa ‘El Dominical’.

La ‘Chinita de la Salsa’ reveló que en el brazo izquierdo tiene incrustadas cinco balas y en la mano derecha una. “Tengo mochado el dedo medio. Uno han tratado de arreglarlo y el otro está mochado”, dijo la salsera para el programa de Lady Guillén.

Incluso, la mamá de la cantante refirió que “tienen que reconstruirle parte de la mano”.





¿Quién es la ‘Chinita de la Salsa’?

Vanessa Fiorella Soto Benites es conocida en el mundo artístico como la ‘Chinita de la salsa’ y tiene actualmente 23 años. En sus inicios fue modelo y participó en algunos concursos de belleza como Miss International Perú, logrando ser Miss Lima Norte a los 18 años.

