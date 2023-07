La actriz mexicana, Thalía, apareció de sorpresa en el programa ‘La Casa de los Famosos’ y bromeó con los participantes del reality. Aunque interactuó con todos, prestó especial atención en el peruano Nicola Porcella y en su compañera Wendy Guevara.

La cantante puso en aprietos a Porcella al consultarle por el futuro de su cercanía con Guevara. “Saliendo de la casa ¿tendrías una relación con Wendy?”, fue la pregunta que le hizo.

Ante esta interrogante, el chico reality se puso nervioso, pero respondió que: “La verdad con Wendy jugamos mucho al papá y a la mamá”.

A raíz de esta respuesta, la influencer mexicana interrumpió para añadir que ella no quiere nada con Nicola: “Siempre me anda agarrando todas las partes de mi cuerpo, pero lo que no me gusta es que él siempre quiere ser la mamá, la mamá soy yo, por eso ya no quiero nada”.

Esta no fue la única sorpresa que se llevó Nicola Porcella. También recibió la visita inesperada de su madre, Fiorella Solimano, quien llegó hasta México para darle un abrazo.

VIDEO RECOMENDADO