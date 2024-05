El modelo Guty carrera se encuentra lejos del espectáculos peruano, pero no de la prensa mexicana. Esta vez fue blanco de los medios de México luego de denunciar a través de su cuenta de X sobre un presunto acoso que estaría sufriendo por parte de Isis Serrath, su excompañera en el reality ‘La Casa de los Famosos 4′.

Esto lo comparte luego de que Serrath dijo en más de una ocasión que había mantenido un romance con el hijo de Edith Tapia, quien vive en México desde hace más de cuatro años. Carrera ha negado en reiteradas oportunidades que eso sea cierto.

El modelo dijo que lo que ella hace “se llama acoso y hostigamiento. Si fuera al revés, me estarían atacando en RRSS y seguramente ya tendría una orden de restricción”, expresó a través de su red social.

“Hoy en día este tipo de casos son muy comunes pero no son un juego. No conozco la intencionalidad de las personas que llevan a cabo estas acciones pero definitivamente sostenerlas en el tiempo generan una preocupación respecto al tema de la salud mental sobretodo en conductas repetitivas. Esto no es un juego pero claro yo soy hombre y debo quedarme callado para la sociedad para seguir siendo un macho espartano”, añadió.

Publicaciones de Guty Carrera en Twitter.

Haces unos días, la influencer hizo una publicación buscando demostrar que sí mantuvo una relación con el exchico reality. En una de las fotografías se les aprecia tomados de la mano. Solo dejó el post unas horas, luego lo borró debido a las críticas.

Publicación hecha por la creadora de contenidos.

¿Quién es Isis Serrath?

Una creadora de contenidos que ha logrado posicionarse como una de las figuras públicas más cotizadas en México. Su presencia en redes sociales ha hecho que sea llamada para una de las temporadas del famoso reality mexicano ‘La Casa de los Famosos’. También ha participado en otros programas mexicanos.

