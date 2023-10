En noviembre de 1963, la ‘beatlemanía’ estaba causando estragos en todo el Reino Unido . Solo ocho meses después del histórico ‘Please Please Me’, el LP debut de los Fab Four, ‘With the Beatles’ irrumpió en el mercado proporcionando una imagen de portada icónica demostrando que The Beatles no se desvanecería en el corto plazo.

El segundo disco de los cuatro de Liverpool, también expandió el universo sonoro del grupo más allá de la guitarra, el bajo y la batería, pues los muchachos agregaron percusión adicional a algunas pistas e incluso Lennon y McCartney tocaron un pequeño teclado mientras que George Harrison obtuvo su primer crédito como escritor con la canción ‘Don’t Bother Me’. Incluso reemplazó a ‘Please Please Me’ como número 1 en el Reino Unido durante 51 semanas consecutivas teniendo como resultado más de un millón de copias vendidas.

‘BeatBang’

Esta revolución sonora cumple pronto 60 años y dicho motivo es más que suficiente para que ‘BeatBang’, banda peruana que le rinde tributo, celebre este 24 de noviembre a las 11:00 p.m en el Cocodrilo Verde (Francisco de Paula Camino 226 – Miraflores).

El sencillo ‘I Want To Hold Your Hand’ se convertiría en el número uno de The Beatles en Estados Unidos y marcó la llegada de la ‘beatlemanía’ a ese país desatando así el inicio de la invasión británica.

Es por ello que, a través de este espectáculo, BeatBang busca rememorar completamente en vivo los 14 temas de este disco que contiene canciones como ‘All My Loving’, ‘Till There Was You’, ‘I Wanna Be Your Man’ o ‘Money (That’s What I Want)’ los cuales acompañarán a éxitos musicales de sus otros trabajos discográficos como ‘Hey Jude’, ‘Here Comes The Sun’, ‘She loves you’ o ‘Let it be¿.

