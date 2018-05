Cansado de que lo señalen como el verdadero padre de Stormi, Tim Chung , miembro del servicio de seguridad de Kylie Jenner, decidió terminar con esos rumores y aclara el asunto a través de su cuenta en Instagram.

“Soy una persona muy privada y normalmente nunca respondería a los chismes y las historias que son tan ridículas que son irrisorias", escribió Tim en su red social cuyo subtitulado fue ‘Mi primer y último comentario’.

"Por profundo respeto hacia Kylie , Travis, su hija y sus familias, me gustaría dejar en claro que mis interacciones con Kylie y su familia han sido limitadas estrictamente en lo profesional. No hay historia aquí y pido que los medios ya no me incluyan en ninguna narración que sea increíblemente irrespetuosa para su familia", continuó Chung .

Tim , quien cuenta con más de 735.000 seguidores, también es miembro del Departamento de Policía de Los Ángeles.